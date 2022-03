En las horas previas a un Clásico siempre se hacen todo tipo de especulaciones y uno de los temas que siempre abre debate son las formaciones pero Marcelo Gallardo le puso fin a dos días del partido entre River Plate y Boca Juniors que se roba el protagonismo de la jornada de la Copa de la Liga Profesional de Argentina.

Para este viernes estaba pautada la conferencia de prensa y lo primero que hizo el técnico de los millonarios, antes de cualquier declaración o pregunta, se sentó a recitar quiénes serán los encargados de saltar al campo este domingo para el enfrentamiento que se disputará en el Monumental de Núñez.

Entre quienes iniciarán hay presencia chilena, que se ha vuelto fundamental para los planes del entrenador y de saldrá de esta manera: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Nicolás de la Cruz, Esequiel Barco; y Julián Álvarez.

El Muñeco luego le puso un poco de sarcasmo a su declaración al dar los 11 nombres. "¿Ya podemos terminar?", afirmó. "Cuando no lo doy, porque no lo doy... Cuando lo doy, me cuestionan también", añadió, además de asegurar que confía en su equipo y no entrega ninguna ventaja revelando esta información.

Gallardo además, dio su opinión de cómo se le presentará el duelo a River. "Si me dejo llevar por el último partido de Boca, puede ser un partido que sea bien jugado, más allá de la fricción, la tensión, lo físico, que va a tener un rol preponderante también. Hay buenos jugadores en campo y eso indica que puede ser un buen partido, si me dejo llevar por el último partido de Boca".