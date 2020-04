Marcelo Díaz y Racing: "Nos rompemos el c*** entrenando, capaz peleemos Copa Libertadores"

Marcelo Díaz se ha convertido en uno de los referentes de Racing de Avellaneda por su técnica y calidad humana, que no pasan desapercibido en uno de los clubes más importantes de Argentina.

En conversación con Universidad de Chile, que fue representada por Diego Rivarola, el ex seleccionado nacional habló de cómo es Racing para él y que significa, comparándolo con la U.

"Cuando me fui de la U fui clarísimo: no quería regresar al poco tiempo por no adaptarme a otros países. Me fui y dije que tenía que hacer mi carrera afuera. Me tocaron momentos difíciles, pero iba convencido. El equipo de afuera que más me marcó es Racing, encontré prácticamente lo mismo de la U. La historia es parecida, las hinchadas son las más fieles, las que pasaron sin ser campeón mucho tiempo, Racing estuvo 35 años, se fueron a la quiebra, bajaron a la B y la gente, aún así, seguía", expresó.

También aprovechó de comentar que este año quizás pueda ser donde levanten la Libertadores. "Este año capaz que peleemos la Libertadores con Racing. El grupo está muy convencido. No sabes el mensaje que te da el viejo Lisandro López, es impresionante. Teniendo esa moral para jugar es imposible que nos vaya mal", aclaró.

Para finalizar agregó que "nos rompemos el culo entrenando y jugando, nos adaptamos fácil a la idea de Seba (Beccacece), está muy contento porque se encontró un grupo muy lindo", sentenció.