Marcelo Bielsa se queda en Leeds United: "Estaré trabajando la próxima temporada acá"

Pese a que Marcelo Bielsa entró en la historia grande del Leeds United por devolverlos a la Premier League después de 16 años, su continuidad en el club inglés no estaba asegurada para la próxima temporada.

Después que terminó The Championship (Segunda División inglesa), el ex DT de la selección chilena no había arreglado su continuidad con The Whites, pese a que este fin de semana arranca la Premier, lo cual preocupaba a la directiva del club.

Sin embargo, este jueves el rosarino llegó a un consenso con la directiva y seguirá como entrenador del Leeds. "Estaré trabajando la próxima temporada en el Leeds United. Todo ha sido arreglado. Definitivamente estaré aquí para la Premier League", fueron las palabras del Loco en la conferencia de prensa que realizó vía Zoom.

Con la permanencia del Loco ya asegurada para la temporada, el Leeds deberá preparar su complicado debut en Premier League ante el actual campeón del fútbol inglés: el Liverpool. The Whites visitarán Anfield este sábado 12 de septiembre a las 13:30 horas de Chile. En la siguiente jornada, el Leeds hará su estreno de local en Elland Road ante Fulham, el sábado 19 del mismo mes a las 11:00 horas.

Refuerzos



El Leeds United de Bielsa no quiere ir de paseo a la Premier League. El rosarino sabe que el desafío no será nada fácil, ya que chocarán ante equipos de primer nivel mundial como el Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Tottenham, entre otros.

Para ello, será fundamental que los Whites armen un plantel competitivo para pelear palmo a palmo con el resto, y las negociaciones comenzaron bien. Después de algunos fichajes necesarios para Bielsa, el Leeds dio el golpe al mercado y se quedó con el seleccionado español Rodrigo Moreno.

Además del delantero español, Bielsa tendría en la mira a un destacado volante que pertenece al Barcelona y que no entra en los planes de Ronald Koeman: Rafinha Alcántara.