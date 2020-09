Marcelo Bielsa alaba al Liverpool de Jürgen Klopp: "Sin ninguna duda es uno de los mejores equipos del mundo"

El Leeds United de Marcelo Bielsa tendrá un duro debut en su regreso a la Premier League. El equipo del rosarino hará su estreno en la máxima categoría del fútbol inglés ante el mismísimo actual campeón del torneo: Liverpool.

En conferencia de prensa vía Zoom, el Loco anticipó lo que será su duelo ante los Reds y manifestó cómo se siente a días de su debut en Premier League: "Es muy especial enfrentar al Liverpool, en un escenario muy diferente a la temporada pasada. Es un campeón justo. Tienen un estilo de juego consistente. Sin duda es uno de los mejores equipos del mundo".

"Siempre me pongo nervioso antes de jugar. Me preocupo cuando no estoy asustado y preocupado", aseguró el ex entrenador de la selección chilena, en medio de su renovación en el Leeds para la próxima temporada.

Además de esto, el Loco alabó el trabajo de Jürgen Klopp al mando de los Reds, aunque aclaró que no siente presión por jugar de visitante en Anfield. "El trabajo realizado por (Jürgen) Klopp en todos sus equipos le ha dado la posibilidad de brillar en todas las ligas en las que participó. Anfield es Anfield solo si hay gente", refrendó.

Cabe recordar que The Whites visitarán Anfield este sábado 12 de septiembre a las 13:30 horas de Chile, y en la siguiente jornada, harán su estreno de local en Elland Road ante Fulham, el sábado 19 del mismo mes a las 11:00 horas.