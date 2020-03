Marca revela una sabrosa anécdota de Mourinho: cómo y por qué cortó a Pedro León en el Real Madrid

José Mourinho, el actual director técnico del Tottenham Hotspur, tenía guardada una sabrosa anécdota de su paso por la banca del Real Madrid (entre 2010 y 2013), que Marca reveló este viernes.

En la previa de un partido por Champions League algo dio a entrever Mou y aseguró en rueda de prensa que el atacante Pedro León “no es ni Zidane ni Maradona”, esto producto de las constantes consultas por la ausencia del jugador en la convocatoria.

Es que días antes Pedro León rompió la paciencia del DT en el duelo contra Levante. Mourinho lo mandó a calentar para que ingresara en medio del duelo por la quinta fecha, y el extremo se quedó pegado en el banderín del córner viendo un ataque a favor.

“¿Pero qué hace? ¿Qué hace?", asegura Marca que gritaba insistentemente Mou a su asistente Rui Faría. En ese mismo momento el DT cortó al jugador.

Y lo que vino después es el condimento final: frente a todo el vestuario Mourinho increpó a Pedro León: “a mí no me vaciles, yo no soy Míchel (su ex entrenador en Getafe), yo soy otra cosa. No vas a volver a jugar, necesito futbolistas que se lo dejen todo en el campo y usted no lo hace", le dijo el luso.

“Mou no llegó a cumplir plenamente su palabra, pero casi. Desde entonces, de la jornada 5 a la 38, Pedro León sólo jugó en cuatro encuentros sumando apenas 87 minutos”, sentencia Marca.