Marc-André ter Stegen no está ni ahí y no sabe nada de fútbol: "Me preguntan por el nombre de un jugador y no tengo ni idea"

Muchos futbolistas suelen decir que no les gusta ver partidos y seguir día a día la actividad. Otros son obsesivos y se saben todo. El alemán Mar-André ter Stegen pertenece al primer grupo.

El arquero de FC Barcelona dio una extensa entrevista a El País de España, donde comentó que ni siquiera se sabe el nombre de sus rivales.

"No tengo ni idea, no veo mucho fútbol, sólo cuando hay partidos buenos o juega algún amigo. A veces, me preguntan por el nombre de un jugador y no tengo ni idea", comentó con total franqueza.

"En España me pasa con los nombres de los rivales, no sé cómo se llaman. Cuando me ponen el vídeo sí sé quién es, cómo se mueve en el campo o cómo chuta. Es un poco raro...", agregó.

Por otra parte, Ter Stegen comentó cómo se acostumbra día a día a su vida lejos de casa, en España.

"He intentado, desde el primer día, integrarme lo más rápido y lo mejor posible a la cultura española y catalana. Siempre me han hecho sentir muy bien, tanto a mí como a mi familia. Y hay cosas de aquí que me encantan, como la comida, el clima y el mar. Pero también sigo teniendo cosas muy alemanas, soy muy puntual", explicó.

Por último, dio un mensaje sobre el coronavirus y la cuarentena: "lo llevo con mucha tranquilidad, el fútbol no es una prioridad. Hay que estar en casa".