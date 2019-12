Maradona postula a Pochettino para la banca de Boca Juniors: "Hay que convencerlo de dirigir al equipo más grande del mundo"

Gustavo Alfaro no seguirá en la banca de Boca Juniors y el cuadro Xeneize busca entrenador para la próxima temporada. Una voz autorizada para el hablar del equipo bostero es Diego Maradona, quien postuló a un reconocido DT argentino.

"Boca tiene que llevar un técnico que juegue y que sienta lo que es Boca. No es fácil sentarse en esa silla, eh. El mejor de todos es Maradona, ja, ja. Pero bueno, ahora no voy a ir, por ahí en algún momento se da. Pero a mí me gustaría Mauricio Pochettino. Hay que llamarlo y convencerlo de que venga a dirigir al equipo más grande del mundo", señaló en conversación con Olé.

Además, el entrenador de Gimnasia de La Plata se refirió a la imposible opción de llegar a Boca con la directiva actual : "No voy a ir a Boca por más que me lo pida (Riquelme) porque te repito que no estoy de acuerdo con los que van a manejar el club. El presidente (Jorge Amor Ameal) ya estuvo y fue un desastre. Encima se rodeó con un conductor (Mario Pergolini, vicepresidente) que por ir a la cancha cree que puede manejar el club".

"Y Román... Con el vestuario no se maneja un club. Es mucho más difícil que parar la pelota, dar un pase o patear un tiro libre", sentenció.