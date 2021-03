Manchester City vs Manchester United | Horario, cuándo, cómo y dónde ver en vivo a Ciudadanos y Diablos Rojos por la fecha 27 de la Premier League

Esta es la última oportunidad para el Manchester United de acortar la distancia en la tabla con el Manchester City. Con 14 puntos de ventaja, el City parece tener la Premier League ganada, a menos que el United tenga algo que decir al respecto.

Juegan el primero contra el segundo, pero no son líderes cualquiera, son rivales históricos y de ciudad. El derbi de Manchester siempre regala tremendos choque, y esta vez no es distinto, ya que los Diablos Rojos deben ganar si o si. En caso de no lograr la victoria, el equipo de Pep Guardiola se escaparía por 17 unidades, algo que lo haría casi imposible de dar vuelta.

Manchester United sigue persiguiendo al City, pero con los resultados del United en las últimas semanas, la distancia entre ambos solo ha aumentado. En sus cinco choques más recientes, cuentan con cuatro empates y solo una victoria, un 3-1 frente al Newcastle.

El City vive un momento distinto, de hecho se podría decir perfecto. De la mano de Guardiola llevan 14 fechas ganadas de manera consecutiva en Premier League. Esto es un record absoluto para un equipo en una temporada. Además, clasificaron a la final de la Carabao Cup, están en cuartos de final de la FA Cup y tienen un pie en los cuartos de final de la Champions League.

El United tiene la difícil tarea de frenar a un equipo imparable. De no hacerlo, se despiden de la Premier League.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Manchester City vs Manchester United por la Premier League?

Manchester City y Manchester United juegan este domingo 7 de marzo a las 13:30 hrs de Chile.

En el último encuentro entre ambos por la Premier League, el partido fue un aburrido 0-0 donde ningún equipo quizo hacer daño. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Manchester City vs Manchester United?

El partido será transmitido por ESPN 2. Revisa aquí la señal según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en ESPN Play.