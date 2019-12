Manchester City impondrá sus términos ante el Manchester United por una nueva fecha de la Premier League

La Premier League nos regala, en su fecha 16, un clásico de aquellos: Manchester City vs Manchester United, programada para este sábado 7 de diciembre a las 14:30 hrs en el Etihad Stadium, de la ciudad de Manchester.

Un partido donde las distintas casas de apuestas deportivas del mundo le dan especial atención, y que de la mano de Coolbet, le puedes dar una cuota de entretención.

Manchester City de Pep Guardiola consiguió un valioso triunfo a mitad de semana ante el Burlney, para seguir en la pelea por los primeros puestos junto al Leicester City, quedando a 11 unidades del puntero Liverpool.

En tanto, el Manchester United llega revitalizado al clásico luego de ganar por 2-1 al Tottenham de José Mourinho. Ahora, está en el sexto lugar de la tabla con 21 puntos, peleando por su lugar en un torneo europeo de cara a la próxima temporada.

Los últimos cinco partidos entre ambos nos deja un saldo de tres triunfos para el City, uno para el United y un empate. Antecedente a tomar en cuenta para agregar emoción a este partido gracias a Coolbet, elegida la Mejor Casa de Apuestas del Mundo, y que te ofrece las mejores cuotas del mercado para el clásico de Manchester.

El encuentro entre Manchester City vs Manchester United puede ser considerado por la misma Premier League como el Match of the day, por lo que, si ocurre, las apuestas en Coolbet tendrán un retorno del 100% de lo apostado. Y si empatan a cero los 90 minutos se considerará Partido Aburrido, lo que significa que si no le apuntaste a tu apuesta se te devuelve tu dinero hasta 15 mil pesos. Si quieres jugar en vivo desde tu celular, pon atención a las cuotas que Coolbet te ofrece para este partido: Si ambos equipos anotan, algo muy probable en la Premier League, paga 1.82.

Además, revisa las opciones La Mitad con Más Goles, local, empate o visita. Si te la juegas por el triunfo del Manchester City, este paga 1.35 veces lo apostado. En tanto, si piensas que será el Manchester United el ganador, paga 9.25 veces. Si crees que terminará en un empate, paga 5.85 veces lo apostado en Coolbet.

Además, podrás jugar y retirar en pesos chilenos desde las sucursales de Servipag con CERO comisión. ¿Qué mejor? Apuesta en vivo y suma adrenalina a los mejores partidos del mundo junto a Coolbet.

Las cuotas que aparecen en este artículo corresponden al momento de su redacción, y eventualmente pueden variar. Stay cool and bet responsibly.