Malcom asegura que Lionel Messi y hasta Arturo Vidal tapan los problemas del Barcelona

Luego de no lograr los minutos que esperaba en cancha, Malcom agarró sus cosas y cambió el Barcelona por el Zenit. Pero el jugador no olvida su paso por el conjunto blaugrana, equipo al que reveló no se le notan los problemas gracias a Lionel Messi.

En conversación con diario Marca, el brasileño fue consultado por si el nivel de la pulga tapaba las cosas malas del equipo culé y señaló que "sí, algunos, sí. Pero igual que hay Leo, hay Luis Suárez, Griezmann, Rakitic, De Jong, Artur, Vidal...muchos otros jugadores también".

El extremo además alabó al capitán culé. "Leo es el mejor del mundo, a veces hace cosas de locos y ayuda mucho al Barça. Por eso a veces cuando hablan del Barça hablan de Leo. Es normal, por todo lo que hace".

Finalmente, el jugador reveló que se fue al Zenit solamente porque quería jugar, algo que en Barcelona no estaba haciendo. "No tenía problemas, ni salí con problemas. Me fui al Zenit porque quería jugar".