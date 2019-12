Luis Suárez quiere renovar contrato en el Barcelona: “Las estadísticas y los números me avalan”

En medio de sus vacaciones por el parón del fútbol español por las fiestas de fin de año, el delantero uruguayo Luis Suárez habló sobre las opciones que tiene para renovar contrato con el FC Barcelona y, además, de poder alcanzar el objetivo de convertirse en el tercer goleador histórico del club.

“Uno está muy feliz en el club. Siempre me he entregado al máximo. Las estadísticas y los números me avalan, creo que estoy a la altura y a la hora de conversar, llegaremos a buen puerto”, reveló el atacante, en entrevista con Sport, sobre su renovación.

Además, el jugador de 32 años mencionó sus ganas de poder convertirse en el tercer goleador histórico del equipo culé, pues lleva 190 anotaciones y está a cuatro de Kubala (194), César Rodríguez (232) y Lionel Messi (618).

“El segundo puesto obviamente es un reto más difícil, pero ello no quita de tenerlo en la mira. Uno siempre intenta cumplir, pero ya se hará con el tiempo. El primero es inalcanzable (sonríe por Messi), pero ilusiona mucho poder llegar a los números de César”, manifestó.

Por último, el delantero celeste se refirió a los objetivos del equipo para el 2020, en donde adelantó que “el principal es la Supercopa de España. Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera para jugar la final y pelear por esta primera Supercopa con el nuevo formato. Estamos con la ilusión de ganar el primer título en juego y todos los títulos que nos vienen por delante”, sentenció.