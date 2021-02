Luis Suárez y la filtración del contrato de Lionel Messi: "No entiendo que la gente tenga tanta maldad"

La filtración del millonario contrato de Lionel Messi dio mucho que hablar en España y más allá de la amenaza del entorno del argentino de acudir a la justicia para buscar responsables de esta acción, es un hecho que esto puede ser la gota que rebalsó vaso entre la Pulga y el cuadro azulgrana.

Luis Suárez le dio una entrevista al Transitor de Onda Cero y defendió con cuchillo entre los dientes a su gran amigo.

“Me sorprendió, porque no le veo ningún sentido, ningún motivo, y no entiendo que la gente tenga tanta maldad para hacer algo tan privado, tan personal", aseguró el Pistolero.

El uruguayo hizo hincapié en que Messi le ha dado mucho al Barcelona, por lo que no se entiende la forma en la que lo expusieron.

"Con lo que Leo le ha dado al club y generado al club y lo que es el Barcelona gracias a Leo, por más que un jugador no está por encima de un club, lo que le ha dado Leo al Barcelona no se lo ha dado ningún jugador a un club”, explicó.

Respecto a los responsables de la filtración, Suárez cuenta que no tiene idea. “No, para nada, hay cuatro o cinco personas que saben eso... Nosotros no hablamos de eso, yo tampoco le pregunté nada, eso son temas delicados y prefiero evitarlo, como él ha evitado situaciones mías cuando lo he pasado mal”, cerró.