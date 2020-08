Luis Jiménez: "Si Zlatan Ibrahimovic te odia te hace la vida imposible, yo tenía buena relación con él"

Luis Jiménez habló con RedGol y uno de los tópicos que abordó el Mago fue Zlatan Ibrahimovic, con quien fue compañero en el Internazionale de Milán. El chileno defendió la camiseta nerazzurri entre 2007 y 2009, mientras el sueco hizo lo propio entre 2006 y 2009.

Ibrahimovic es conocido por su personalidad irreverente y extrovertido. ¿Cómo fue compartir con Zlatan? El Mago responde.

“En esos años cuando lo conocí él igual era chico, pero ya lo había ganado todo con el Ajax, con la Juventus, y en Inter también. En esos años llegó a conseguir siete u ocho campeonatos seguidos”, dijo el Mago.

Agregó que “ahí yo creo que era como un personaje, en la interna se hacía el simpático, aunque siempre con su carácter. Hoy creo que ya es así. Es un tipo que te ama o te odia. Y si te odia te hace la vida imposible”.

Siguió complementando: “si tiene buena relación contigo, es un tipo formidable. Yo tenía buena relación con él, nos llevábamos bien por suerte… había a compañeros que los odiaba”.

Para sentenciar, compartió una anécdota: “una vez estábamos entrenando para el mismo equipo, le doy un pase bien y controla mal. Me empieza a putear mal, enojado. Lo miro y le digo ‘te la di bien’. Se me acerca y me dice ‘es para que crean que la culpa es tuya y no mía’. Yo me mataba de la risa. Hacía eso con mucho de los compañeros. Era entretenido compartir con él”.