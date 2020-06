Los Ángeles Galaxy despide a Aleksandar Katai por culpa de posteos racistas de su esposa

Momentos tensos se viven en Estados Unidos a partir de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía. Las fuertes protestas han generado una ola de protestas antiracistas en todo el país, sin embargo, la esposa de un jugador de los Ángeles Galaxy se atrevió a llenar las redes sociales insultando al pueblo negro, lo que bastó para que el club rescinda el contrato de Aleksandar Katai.

La mujer de Katai, de nombre Tea, escribió en sus redes sociales frases tan desafortunadas como "maten a esos pedazos de ...”, “¡animales asquerosos queman iglesias!”, “Nikes negros importan”.

Los Ángeles Galaxy tomaron cartas en el asunto y despidieron al volante serbio, comunicando que “hoy, LA Galaxy se enteró de una serie de publicaciones racistas y violentas en las redes sociales de Tea Katai, la esposa del mediocampista del LA Galaxy Aleksandar Katai. LA Galaxy fuertemente condenó las publicaciones sociales y solicitó su eliminación inmediata. LA Galaxy se opone firmemente al racismo de cualquier tipo, incluido el que sugiere violencia o busca degradar los esfuerzos de aquellos que buscan la igualdad racial”.

Alexander Katai, ex jugador de Los Ángeles Galaxy (Getty Images)

El jugador que no tenía mucho que ver en el comportamiento de su esposa escribió en su cuenta de Instagram: "Los posteos realizados por mi esposa, Tea Katai, en sus redes sociales fueron inaceptables. No comparto ni tolero esa visión en mi familia. El racismo, particularmente contra la comunidad negra, prevalece no solo en los Estados Unidos, sino también en Europa y en todo el planeta. Condeno fuertemente las ideas de la supremacía blanca, el racismo y la violencia contra la gente de color. Este es un error de mi familia y asumo la responsabilidad totalmente".

Pese a los esfuerzos de Katai por convencer a los regentes de Los Ángeles Galaxy, el ex cuadro de David Beckham decidió dar un golpe efectivo y efectista en contra del racismo.

Las publicaciones de la pareja del futbolista se viralizaron en las redes sociales y LA Galaxy reaccionó con celeridad. En sus redes sociales, el equipo que tiene como entrenador al argentino Guillermo Barros Schelotto publicó un comunicado repudiando los comentarios de la mujer y advirtiendo que tomaría medidas respecto de la situación del futbolista.

En ese sentido, agregó: LA Galaxy se une a las comunidades de color, y especialmente a la comunidad Negra, en las protestas y la lucha contra el racismo sistémico, la desigualdad social, la intolerancia y la violencia. Ahora es el momento de reflexionar sobre nuestro papel en ayudar a combatir el racismo en nuestra comunidad”.

En ese mismo escrito, el club anticipó que habría una reunión con Katai y, horas después, comunicó que, de mutuo acuerdo entre las partes, se decidió terminar el contrato del mediocampista.

Aún cuando expresó sus deseos de llegar a un acuerdo y de asumir las acciones necesarias para resarcir el daño, el club decidió prescindir de sus servicios. Para LA Galaxy se trata de un gesto crucial en un momento álgido para a sociedad estadounidense.