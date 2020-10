Los 15 partidazos imperdibles de octubre: Derbi de Milán, clásico español y Champions League

La fecha FIFA llegó a su fin en varias partes del mundo y los clubes se preparan para el retorno a sus respectivos torneos locales e internacionales. Para la alegría de los fanáticos, octubre nos regalará tremendos partidazos y un regreso esperado por todos: la UEFA Champions League.

La segunda parte del mes estará llena de clásicos. Everton recibirá al Liverpool en una nueva edición del Derbi de Merseyside. Además, Inter de Milán de Alexis Sánchez y Arturo Vidal tendrá una verdadera prueba de fuego cuando reciba al AC Milán en el Derby della Madonnina.

Por si fuera poco, el fútbol español no se queda atrás y también tendrá su clásico. Barcelona y Real Madrid lucharán por quedarse con el primer derbi de la temporada en el Camp Nou.

Pero eso no es todo, también regresa la vieja y querida Champions League con tremendos choques. PSG vs Manchester United y Bayern Múnich vs Atlético de Madrid son los duelos más atractivos de la primera fecha. Para la segunda jornada, el Barcelona vs Juventus se robará todas las miradas por el reencuentro entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Además, en esta parte del mundo también hay promesa de buen fútbol. Colo Colo recibirá a Jorge Wilstermann con la misión de obtener un cupo en los octavos de final de la Copa Libertadores. Mientras que Universidad Católica será local ante Internacional de Porto Alegre y espera sacar boletos a la Copa Sudamericana.

Octubre será un mes lleno de partidazos y no queremos que te pierdas ninguno. Revisa los 15 encuentros imperdibles de lo que resta de mes:

Sábado 17 de octubre



- 08:00, Everton vs Liverpool (Premier League)

- 13:00, Inter de Milán vs AC Milán (Serie A)

- 13:30, Manchester City vs Arsenal (Premier League)

Alexis Sánchez y Arturo Vidal chocarán ante el AC Milán de Zlatan Ibrahimovic en el derbi

Martes 20 de octubre



- 16:00, Chelsea vs Sevilla (Champions League)

- 16:00, PSG vs Manchester United (Champions League)

- 21:30, Colo Colo vs Jorge Wilstermann (Copa Libertadores)

PSG buscará revancha ante el Manchester United por la agónica eliminación en la Champions 2018/2019

Miércoles 21 de octubre



- 16:00, Bayern Múnich vs Atlético de Madrid (Champions League)

- 16:00, Inter de Milán vs Borussia Monchengladbach (Champions League)

Jueves 22 de octubre



- 21:30, Universidad Católica vs Inter de Porto Alegre (Copa Libertadores)

Sábado 24 de octubre



- 11:00, Barcelona vs Real Madrid (La Liga)

- 13:30, Manchester United vs Chelsea (Premier League)

- 13:30, Borussia Dortmund vs Schalke 04 (Bundesliga)

- 16:00, Atlético de Madrid vs Real Betis (La Liga)

Barcelona y Real Madrid chocarán en el primer clásico de la temporada en el Camp Nou

Lunes 26 de octubre



- 16:45, AC Milán vs AS Roma (Serie A)

Miércoles 28 de octubre



- 17:00, Juventus vs Barcelona (Champions League)