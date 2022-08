Liberman explota: "Me parece genial que Luis Suárez haya ido a Nacional, pero no juega ¿Ese era el plan?"

Luis Suárez volvió con bombos y platillos a Nacional de Montevideo, luego de una estupenda carrera en Europa, donde triunfó en Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid.

El delantero charrúa tenía otras ofertas del fútbol europeo, pero tras una campaña de los hinchas uruguayos, y por petición de su familia, decidió regresar a su país.

Y eso que en octubre de 2021 Suárez aseguraba que no volvería a Sudamérica: "Valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo del fútbol y dejar una buena imagen que, si vuelvo al fútbol sudamericano con 36 o 37, la gente me va a exigir como si tuviera 27 o 30. Y si no puedo rendir a ese nivel, prefiero tratar de evitar que digan que no corro como antes o que no hago los mismos goles”.

“Para no dejar esa imagen prefiero seguir disfrutando en otro lado, donde la condición física me dé hasta donde me dé. Donde pueda seguir disfrutando del fútbol sin esa presión que sentís en Sudamérica, que es más que en Estados Unidos, Asia o en donde quieras disfrutar con 37 años”, añadía.

De hecho tenía una buena oferta de River Plate, pero la desechó argumentando que no le interesaba porque el equipo ya no estaba compitiendo en la Copa Libertadores.

Estas palabras fueron recordadas por Martín Liberman, periodista argentino, quien explotó en redes sociales al enterarse que el Pistolero no arrancó como titular en el duelo entre Nacional y Atlético Goianense por la Copa Sudamericana.

“¿Para qué llevarlo a Suárez a Nacional? No entendí. ¿Él no esgrimió como excusa con River que estaba afuera de la Copa Libertadores? Va a Nacional y no juega en la Copa Sudamericana. No entiendo. Que alguien me explique”, señaló el profesional.

“Me parece genial que haya ido, y se que no fue por plata. Pero no juega. ¿Ese era el plan?”, se preguntó.

Lo cierto es que Luis Suárez ingresó en la segunda parte del partido, pero poco pudo hacer para evitar la derrota por 3-0 ante los brasileños y la eliminación del torneo continental.