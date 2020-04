La talla de Daniel Osvaldo a Francesco Totti: "Yo le decía que para mí era cornudo"

Daniel Osvaldo, actual delantero de Banfield, recordó sus tiempos en Italia, para ser más específico en la Roma, donde compartió camarín con el ídolo de la capital, Francesco Totti.

En conversación con TyC Sports, el delantero contó la talla que le tiraba a Totti por su perfección, tratándolo de cornudo.

"Yo le decía a Totti que para mí era cornudo, porque no puede ser, tenés facha, no quiero dar detalles pero también bien dotado, el mejor jugador con el que me tocó jugar... Todo bien hacía, porque mal aliento tampoco tenía. Digo, tu mujer... Sí, olvidate jaja, algo malo tiene que tener. Pero ni siquiera era cornudo", expresó.

Daniel Osvaldo también habló de su encontró que tuvo con la barra brava de la Roma. "En la Roma tuve un episodio con la barra, me planté y casi me matan. Le pedí a Daniele y a Francesco que me acompañen ja, tan boludo no soy", detalló.

Un episodio que no olvida es cuando Prandelli lo dejó fuera de un mundial con la camiseta de Italia. El delantero no tuvo compasión y le dio duro. "Ojalá que Prandelli la esté pasando para el orto en esta cuarentena", sentenció.