La sinceridad de Carlos Tévez: "Me arrepiento de haberme ido a China"

La carrera de Carlos Tévez cuenta con un curriculum para envidiar. Con pasos por los equipos más grandes de Europa, el Apache supo hacerse un espacio, pero no siempre fue así. De hecho, cuando partió al Shanghai Shenhua del fútbol chino en 2016, muchos sentenciaron el final de su historia futbolística.

Ante esto, fue el propio delantero de Boca Juniors quien se sinceró sobre la situación de hace unos años atrás. "Obvio que me arrepiento de haberme ido a China. Es una de las decisiones malas que tomé en lo futbolístico en mi carrera. Siento que me arrepentí desde el primer día. La decisión ya estaba tomada", soltó a TyC Sports.

Además, Tévez aprovechó de referirse a su futuro en el conjunto xeneize, revelando que si no sigue, piensa en el retiro. "En Argentina no voy a jugar en otro club que no sea Boca. Me llegaron muchas propuestas, pero es Boca. Si no, pensaré con la familia si me quiero ir o no al exterior".

"He soñado con retirarme con la camiseta de Boca. Ojalá sea así y no de esta manera, lesionado y sin jugar los últimos partidos. Me merezco y mi gente merece que me retire de otra forma", sentenció.