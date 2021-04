La prensa española ilusiona al Real Madrid: Kylian Mbappé pide salir del PSG con rumbo al club merengue

Kylian Mbappé se lució nuevamente en Champions League luego de ser la figura del PSG ante Bayern Munich en la ida de los cuartos de final con un doblete en suelo alemán. La estrella francesa es uno de los grandes nombres del próximo mercado de fichajes ante las constantes insinuaciones de Real Madrid.

El galo es uno de los jugadores que hace liderar a Florentino Pérez y la prensa española da motivos para soñar a los merengues al afirmar que el atacante pidió al PSG frenar la renovación de su contrato, que termina en junio de 2022, para poder facilitar su salida con rumbo a la capital española.

Diversos medios como Deportes Cuatro, la Cadena Ser y el programa El Chiringuito de Jugones dan como un hecho la petición del delantero. "En Real Madrid confían más en poder fichar a Mbappé que a Haaland, que considera que el no acepte el Dortmund venderle. Doy por hecho que Mbappé jugará en el Real Madrid la temporada que viene", dijo el periodista Josep Pedrerol.

�� ¡EXCLUSIVA de @jpedrerol! ��



�� "MBAPPÉ JUGARÁ en el REAL MADRID la temporada que viene" #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/9LV0xolVz1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 8, 2021

Las cuentas para los 13 veces campeones de Europa son complicadas en lo económico pero esperan que, además de una importante cantidad de dinero, incluyan en su oferta a Vinicius Junior, quien empieza a vivir un momento dulce luego de su doblete ante Liverpool en la ida de los cuartos de final.

Mbappé ha evitado hablar de una posible salida del PSG. "Como he dicho, no lo sé. No tengo ganas de que todo el mundo hable de mi futuro y no hable de la victoria de hoy. Eso sería injusto para mis compañeros, para el club. Lo más importante es la victoria de hoy", afirmó a Sky Sports Alemania tras el duelo ante Bayern Munich.

