Kylian Mbappé en éxtasis luego de sus dos goles al Bayern Munich en la Champions League: "Amo este tipo de partidos"

Cuando los bolilleros del sorteo de los cuartos de final de la Champions League emparejaron al PSG con el Bayern Munich, en los jugadores del cuadro francés no hubo si no que satisfacción porque tenían la revancha de la final de la versión anterior ahí, a la vuelta de la esquina.

Y si los franceses le ganaron 3-2 al Bayern Munich como visitante, fue por un delantero que fue protagonista exclusivo y excluyente: Kylian Mbappé, quien aportó con dos goles para la importante victoria de los galos.

“Amo este tipo de partidos”, aseguró luego de ser elegido como la figura del partido y entregarle una importante ventaja a su equipo con miras a la revancha en París.

Eso sí Mbappé aclaró que “es una gran actuación colectiva por encima de todo. ”Estamos solo en el descanso de la eliminatoria en lo que ha sido un gran enfrentamiento. Sufrimos pero regresamos a París con una sonrisa”, afirmó.

Respecto a su actuación, el campeón del mundo aseguró que “estuve a la altura del desafío y hoy funcionó bien todo el equipo. Buscaremos la vuelta atacando, igual que hoy, pero sabemos que los partidos de Champions siempre son difíciles porque son todo grandes rivales”.

Para el final lanzó una potente reflexión. “No siempre me ha sonreído el fútbol, pero yo no estoy aquí para esconderme, me gusta jugar este tipo de partidos y ser decisivo”, cerró.