Corría el 2005 y Nacional de Uruguay se jugaba su chance de clasificación a la siguiente ronda del torneo de clubes más lindo del mundo ante Junior de Colombia, en Barranquilla. Con el marcador 1-1 el entrenador de los charrúas, Martín Lasarte, mandó en los minutos finales a una joven promesa del fútbol de su país: Luis Suárez.

La historia del delantero luego de ese encuentro es para escribir un libro. Sin embargo, tanto Machete como el actual jugador del Atlético de Madrid recuerdan mucho ese encuentro y los meses que compartieron juntos en el Bolso.

"Hice debutar a Suárez, algo de participación tuve en su carrera. Fue un raro privilegio, de haber estar en su recorrido inicial", comentó Lasarte, quien se reencontrará con el delantero este martes en San Carlos de Apoquindo.

"Debutó pocos minutos como extremo derecho que era donde jugaba pues teníamos muchos centrodelanteros. Lo hizo bien, con personalidad, que la fue demostrando con los meses", agregó.

Además Lasarte indicó que "siempre cuento una anécdota muy gráfica, pues Abreu me dijo 'Martín el día que pongas al chico este tengo que buscar laburo'. Bastaba darle una pelota más o menos, se sacaba uno o dos tipos e iba para adentro. Tuvo mala fortuna de no convertir un gol al principio, pero metió el primero, fue el goleador y luego fuimos campeones. Es la personalidad".

Hace poco, retrató lo que fueron los meses del atacante luego de su salida de Barcelona. "Luis Suárez parecía que iba al ocaso. Ahora tiene un nuevo brillo, un nuevo lugar. Quizás haya hecho bien en salir en la zona de confort del Barcelona", señaló.

En tanto Suárez siempre ha sido muy agradecido del trato recibido por Lasarte. "Es el entrenador que más me ayudó en mis inicios. Y también el seleccionador de Uruguay, Tabárez", comentó en el año 2015.

También recordó que lo alentaba a ir hacia adelante. "El entrenador Martín Lasarte, cuando me criticaban con 18 años, decía 'no miren los goles que está errando el chiquilín. Miren que a la tercera o cuarta él sigue insistiendo y sigue insistiendo y eso es algo que lo va a hacer llegar lejos'. Son cosas que me quedaron y voy a ser siempre así", rememoró "Lucho".