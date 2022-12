Durante el Mundial Qatar 2022 comenzó a tomar fuerza el rumor de que Cristiano Ronaldo tenía todo listo para fichar en el Al-Nassr de la liga local, dejando a todo el mundo sorprendido para el mercado de pases.

Si bien el jugador de la selección de Portugal después negó que tuviera todo arreglado, desde el propio país interesado han sumado fuerzas para que esto se pueda lograr.

Así lo deja en claro Yasser Al-Misehal, presidente de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita, quien en conversación con Marca, analiza la opción de CR7 jugando en su país.

"Voy a ser muy honesto. Como Federación, no podemos interferir entre un club saudí y un jugador. Pero, sí, nos encantaría tener a este jugador en nuestra Liga. Queremos sorprender teniendo más Tops de cualquier parte del mundo. Como Federación, estaríamos más que felices. Entonces, sí, nos gustaría traerlo", destaca.

Por lo mismo, asegura que si bien no son parte de una negociación, saben del interés real por contar con los goles de CR7.

"Sí. Es una posibilidad. Estamos atrayendo estrellas y creo que es una posibilidad, pero no lo sé seguro. Ustedes, los medios de comunicación, tienen las fuentes", precisó el presidente.

El rumor, eso sí, especificaba un monto de 200 millones de euros por año para la ex figura del Manchester United, donde no quisieron ser tan sinceros.

"Cada club tiene que cumplir sus compromisos financieros de la Liga. No creo que Al Nassr, si es ese club, ponga una cifra sobre la mesa antes de justificar ese gasto. No creo que pueda hacerlo sin tener cubiertas las obligaciones financieras. Si no, puede caer en un problema en la Liga", detallan.

Desmiente premios millonarios a sus seleccionados

Uno de los resultados más sorprendentes del Mundial Qatar 2022 fue el triunfo de Arabia Saudita ante la selección de Argentina en la primera fecha de la fase de grupos.

En esa oportunidad se dijo que por el triunfo, cada jugador se embolsó medio millón de euros, además de un vehículo Rolls Royce, algo que desmiente tajantemente.

"No, no, no. Ellos jugaron por el orgullo de su nación. Tuvieron el honor de jugar un histórico partido contra Argentina. Los rumores no son ciertos. Por supuesto, tuvieron un bonus, pero fue un bonus normal, ya regulado. Ellos no juegan por la prima, sino para escribir su propia historia. Muchos de ellos se convirtieron en deportistas muy famosos después de ese partido", enfatiza.

