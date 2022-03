La defensa de Marcelo Díaz a Leandro Paredes de Argentina: "El mejor 5 de las Eliminatorias"

El ex seleccionado nacional, Marcelo Díaz, debate una opinión de Twitter del comentarista deportivo Pablo Mariño, quien asegura que Leandro Paredes no puede ser el "5" de la selección de Argentina. Algo que Carepato no estuvo de acuerdo y dio su punto de vista asegurando que era el mejor en el puesto.