Ronald Koeman da la cara tras la dolorosa derrota de Barcelona: "Es un golpe duro, estamos decepcionados"

La Liga de España está que arde, porque entre el puntero Atlético de Madrid y el cuarto, Sevilla, hay sólo tres puntos de diferencia, y este jueves FC Barcelona perdió la opción de subir a la cima del acumulado.

Los catalanes si vencían este jueves a Granada quedaban como punteros en solitario, aunque no lograron dicho resultado, porque perdieron por 2-1 como local, pese a que empezaron arriba en la cuenta.

El entrenador neerlandés de los culé, Ronald Koeman, analizó el triste resultado de su equipo, que no permite que dependa de sí mismo en el tramo final del campeonato español.

"Es un golpe duro, estamos decepcionados, pero a partir de mañana debemos seguir adelante, intentar ganar los cinco últimos partidos para ser campeones. Pero no es solo para nosotros, es igual para los demás", dijo el estratega.

Barcelona no pudo ganar en casa - Getty

"Estuvimos hablando en el descanso de estar concentrados atrás, porque era un partido complicado y creo que hemos tenido falta de concentración en la defensa de sus dos goles. Dejamos espacios donde había que cerrar, cortar balón en el primer gol, en dos o tres jugadas no estuvimos bien defensivamente", explicó.

Koeman, además, comentó el problema que tuvo durante el encuentro, debido a que fue espulado por reclamos tras el empate de los andaluces.

"No entiendo. En el acta dice falta de respeto al cuarto árbitro, pero no he dicho nada malo del arbitraje, comenté jugadas al cuarto árbitro pero con todo el respeto. Ni he insultado ni nada, es increíble la tarjeta roja. Si cuarto arbitro quiere ser protagonista gracias", comentó.

Barcelona se jugará otro partido clave este fin de semana, cuando se mida con Valencia con la obligación de ganar.