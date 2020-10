Manuel Pellegrini llena de elogios al Cholo Simeone antes de jugar contra el Atlético: "Diego tiene claro lo que quiere"

Real Betis, de la mano de Manuel Pellegrini en la banca y Claudio Bravo en el arco, ha tenido un irregular arranque en la Liga de España, y este sábado tendrá un duro compromiso, porque debe visitar a Atlético de Madrid.

En la previa al compromiso el entrenador chileno analizó el juego, y de paso, aprovechó de alabar a su colega en la banca opuesta, porque habló maravillas de Diego Simeone, a quien conoce como rival y ha tenido que enfrentar en varias ocasiones.

"Simeone, desde que llegó al Atlético de Madrid impuso un estilo y tuvo el compromiso de sus jugadores. Hay muchas diferentes maneras de jugar, pero Diego tiene claro lo que quiere. Ha llevado al Atlético a un nivel espectacular. El mismo hecho de ser jugador y tener claro lo que quiere lo hace tener confianza para seguir en un equipo que ha hecho cosas extraordinarias. Me alegro por él", expresó el ex DT de Real Madrid.

Por otra parte, el Ingeniero habló de su equipo y reconoció que han tenido un arranque "bipolar", con grandes resultados, pero con derrotas duras, que lo tienen en el séptimo lugar de la tabla con nueve unidades.

Manuel Pellegrini espera que Betis levante su nivel - Getty

"No se puede ser tan irregular. Hay que tener más concentración y confianza, no hay que volverse loco al ir a por el empate. Hay que trabajar y sólo con el tiempo habrá tranquilidad en el funcionamiento. No es normal no recibir goles y después encajar tres. Es un problema de tranquilidad y calma, los partidos duran 95 minutos, hay que saber madurar los partidos", comentó.

El VAR



El Betis, como muchos equipos alrededor del mundo, han tenido problemas por los cobros de los árbitros mediante el VAR, situación que analizó Pellegrini, aunque sin darle mayor protagonismo.

"Es importante saber lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Hubo situaciones importantes que pudo cambiar el resultado, pero no estamos con suerte en ese sentido en cuanto al VAR. Pero el equipo lo asimila, revisamos en qué nos equivocamos y en qué lo hicimos bien. Ni todo es cien por cien negativo cuando se pierde ni cuando se gana lo es positivo", expresó el chileno.

Real Betis salta a la cancha este sábado desde las 16:00 horas ante Atlético Madrid, partido que podrás seguir por RedGol.