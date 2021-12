Zlatan Ibrahimovic: "Pep Guardiola nunca me entendió, a él no le gustan los jugadores con carácter"

El delantero del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, ofreció una entrevista a Corriere della Sera, en la que recordó su período en el Barcelona junto a Pep Guardiola y Lionel Messi.

El delantero sueco llegó como el gran fichaje del año, pero se marchó tras su primera temporada, pese a marcar 22 goles en 46 partidos. En el diálogo explica que su salida se debió a su relación con el entrenador.

"Pep Guardiola nunca me entendió. Quería programar todo lo que yo tenía que hacer. Yo quería hacer jugadas de instinto, pero luego pensaba en lo que quería él y cambiaba. De esa manera, pensaba demasiado", señaló.

"A Guardiola no les gustan los jugadores con carácter. Yo me había convertido en un problema y como él no podía resolverlo, lo resolví yo, yéndome", añadió.

Zlatan también opinó sobre el controvertido Balón de Oro de esta temporada que fue otorgado a su ex compañero, Leo Messi. "Este año lo merecía Robert Lewandowski", dijo escuetamente.

Además, quiso aconsejar a Kylian Mbappé: "Necesita un ambiente con una estructura más sólida, como el del Real Madrid. Pero luego le dije al presidente del PSG que no le vendiera".

Finalmente, reveló cómo se dio su vuelta al AC Milan, tras pasar por la MLS: "Estaba cansado de estar en América. Pensaba en dejar el fútbol, pero (su representante) Mino Raiola me dijo 'estás loco, tienes que regresar a Italia'. Habíamos cerrado el acuerdo con el Nápoles, pero luego el presidente despidió al técnico (Carlo) Ancelotti y cambié de idea".

"Le pregunté a Mino qué equipo estaba en la situación más complicada. Quería cambiar por completo la dinámica de un club. Él me dijo que el Milan acababa de perder 0-5 con el Atalanta y yo en ese momento decidí que ficharía por el Milan", cerró.