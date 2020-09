Lionel Messi a puro dolor: las 10 frases más sentidas del inédito desahogo contra Barcelona

Terminó una de las teleseries más atractivas del mercado de pases en Europa, porque tras varios días sin conocer del futuro de Lionel Messi fue el propio jugador quien salió a aclarar la situación y explicó por qué se quería ir de Barcelona y por qué decidió quedarse.

En ese sentido, acá en RedGol te armamos un resumen con las 10 frases más polémicas y sentidas del astro argentino a Goal.com y que te pueden ayudar a entender su decisión definitiva de quedarse en el “club de toda su vida”.

1. “Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí”.

El astro argentino admite que seguirá jugando al máximo nivel para alcanzar títulos en el equipo catalán. (FOTO: Getty)

2. “No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”.

3. “Me sentí dolido por cosas que escuché de la gente, del periodismo, de gente poniendo en duda mi barcelonismo y diciendo cosas que creo que no me merecía. También me sirvió para ver quién es quién. Esto que ha pasado me ha servido para reconocer a mucha gente falsa que tenía en otra consideración”.

4. “Tuve posibilidad de irme del Barça muchas veces. ¿El dinero? Todos los años pude irme y ganar más dinero que en Barcelona. Siempre dije que esta era mi casa y era lo que sentía y siento. Sentía que necesitaba un cambio y nuevos objetivos, cosas nuevas”.

5. “Siempre dije que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas”.

6. “Miré más allá y quiero competir al máximo nivel, ganar títulos, competir la Champions. La puedes ganar o perder, porque es muy dificil, pero hay que competir. Por lo menos competirla y que no nos pase lo de Roma, lo de Liverpool, lo de Lisboa”.

7. “Voy a seguir en el club, porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida”.

El astro argentino suma 786 partidos disputados, 669 goles y 278 asistencias, en 16 años de carrera con Barcelona. (FOTO: Getty)

8. “El burofax fue para hacerlo oficial de alguna manera. Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir (…) Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada. No era para montar un lío, ni para ir en contra del club, sino la manera de hacerlo oficial porque mi decisión estaba tomada…”

9. “Ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva. Eso es bueno, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir. Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo”

10. “Yo lo pasé mal en el año, pero es hipócrita decir eso si lo comparas con la gente que lo ha pasado mal de verdad con el virus de mierda, con la gente que ha perdido familiares y que ha perdido muchas cosas”.



Bonus track



Pero eso no fue todo, porque dejó dos frases que demuestran el cariño y el agradecimiento que siente Messi por el Barcelona: “Sentí mucho dolor de que se haya dudado de mi barcelonismo con todo lo agradecido que estoy a este club. Le amo y no voy a estar mejor acá que en ningún lado”.

“Me quería ir porque pensaba en vivir feliz mis últimos años de fútbol. Este último no encontré la felicidad dentro del club”, sentenció.