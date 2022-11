Empieza la cuenta regresiva. Tan solo nueve días quedan para que comience el Mundial de Qatar 2022 y las 32 selecciones clasificadas saltarán a la cancha a luchar por conseguir el tan anhelado trofeo. Bajo ese contexto, Francia ya presentó su nómina y en ella, obviamente, está incluido Kylian Mbappé. Eso sí, él mismo confiesa que podría no haber estado.

Así tal cual. El delantero francés de 23 años recordó la época más gloriosa junto a su selección, con la que ganó el Mundial de Rusia 2018 con tan solo 19 años, pero también uno de los recuerdos más dolorosos: la eliminación de la Eurocopa 2020 a manos de Suiza. Situación que generó una ola de críticas en su contra, muchas de ellas racistas, y que lo llevaron a pensar en no defender más a "Les Bleus".

"Pensé: no voy a jugar más"

Kylian dialogó con Sports Illustrated al respecto y confesó que alzar la Copa del Mundo de la FIFA "cambió mi vida. Ya era famoso antes, pero después del Mundial fue una locura. Me llevó un tiempo aprender a mantener la calma".

Sin embargo, poco tiempo después de eso vino una muy dolorosa caída. El cuadro galo se despidió de la Euro 2020 tras caer en penales con Suiza, donde Mbappé falló su disparo y eso le significó que lo llenaran de críticas, pero también aparecieron los desubicados de siempre. Y con el racismo lo hicieron dudar, aunque no lo consiguieron.

"Pensé: 'No puedo jugar para gente que piensa que soy un mono. No voy a jugar más'. Luego reflexioné con la gente que tengo a mi alrededor y me animó a seguir. Rendirse no era un buen mensaje porque soy ejemplo para mucha gente", detalla el astro oriundo de Bondi.

Para cerrar, destaca que también había otra razón para no escuchar a los odiosos y seguir trabajando junto al combinado nacional francés. "Ésta es una 'nueva' Francia, por eso no renuncié. Era un buen mensaje para la gente joven decir: 'Somos más fuertes que todo esto", concluyó.