Kazajistán vs Francia | Ver EN VIVO, ONLINE Y POR TV al Campeón del Mundo en la segunda fecha de las Eliminatorias europeas hacia Qatar 2022

La selección de Francia comenzó su periplo hacia el Mundial de Qatar frente al combinado de Ucrania como local. Sin embargo, sorpresivamente, no pudo ganar en su debut.

Los actuales campeones del mundo recibieron al equipo de Andriy Shevchenko en el primer partido del grupo D, del fixture europeo rumbo a Qatar. Pese a las diferencias notorias de nivel y a ponerse en ventaja de manera temprana con un golazo de Antoine Griezmann, los franceses no pudieron estirar ni mantener la ventaja.

Presnel Kimpembe, central del Paris Saint-Germain, anotó en propio arco cuando quedaban un poco menos de 30 minutos para finalizar el encuentro. El local no supo remontar el error y cerró el partido con un magro 1-1, que si bien no es decidor, no agrada para nada a Francia.

Ahora, el combinado campeón en Rusia 2018, se enfrenta a Kazajistán, en un partido que presumiblemente ganarán. El cuadro euroasiático todavía no juega en las presentes clasificatorias y su debut es frente a un gran equipo como el francés.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Francia vs Kazajistán por las Eliminatorias Qatar 2022?



Francia vs Kazajistán juegan este domingo 28 de marzo a las 11:00 horas de Chile.



Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Francia vs Kazajistán?



El partido será transmitido por ESPN, revisa la señal según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)



Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo?



Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en ESPN Play y Zapping.