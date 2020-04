Karim Benzema: "Regresar al Lyon de inmediato, no, porque estoy en el mejor club del mundo"

Karim Benzema habló sin tapujos con el canal oficial del Olympique de Lyon, club donde se formó y donde se ilusionan con su pronto retorno.

"A menudo me hacen esta pregunta. La gente sabe lo apegado que estoy a OL. También es gracias a este club que estoy aquí hoy día. ¿Pero, regresar de inmediato? No, porque estoy en el mejor club del mundo en mi opinión y tengo mucho que hacer. Después no lo sé", aseguró el delantero galo.

El jugador francés agrega que "no estoy cerrando la puerta. Tendemos a decir que a los 32 años es el final de la carrera para un jugador, pero durante los últimos dos años he estado en gran forma, tanto física como mentalmente".

Benzema de 32 años aclara que "si no me lesiono puedo seguir. No estoy al comienzo de mi carrera, pero todavía tengo buenos años por delante".