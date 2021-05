Juventus vs AC Milan | Ver EN VIVO por TV y ONLINE el Derby dei Campioni por la fecha 35 de la Serie A

Este domingo continúa la disputa de la 35° fecha del Calcio italiano, entre los encuentros más destacados de la jornada se encuentra el duelo entre la Juventus y el AC Milan en el Allianz Stadium de Turín.

Una nueva versión del Derby dei Campioni que se encuentran en una etapa decisiva, si bien ambos elencos ya no pelean por el título, si están en una encendida lucha por puestos de clasificación a copas europeas.

En una apretada lucha, el Napoli (70), Atalanta (69), Juventus (69) y AC Milan (69) están peleando por conseguir uno de los tres cupos que dan la clasificación a la siguiente edición de la Liga de Campeones de la UEFA.

En lo que respecta a este partidazo, el registro histórico de este duelo muestra que se han jugado 171 partidos en la Serie A, teniendo la ventaja la Vecchia Signora con 67 triunfos, mientras que los rossoneros han conseguido ganar en 51 ocasiones, los restantes 53 partidos concluyeron en igualdad.

El último encuentro entre el equipo de Cristiano Ronaldo y el cuadro de Zlatan Ibrahimovic finalizó en una victoria bianconera por 3-1 sobre los dirigidos por Stefano Pioli en el duelo valido por la primera rueda de la temporada 2020-21.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Juventus vs AC Milan por la Serie A?



Juventus vs AC Milan juegan este domingo 9 de mayo a las 14:45 horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Juventus vs AC Milan?



El duelo será transmitido por Rai Italia. Revisa la señal según tu cableoperador:

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo?



Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en ESPN Play, Fanatiz y en Zapping.