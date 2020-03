Jugador del Ajax que sufrió un paro cardíaco en pleno partido despierta del coma luego de tres años

Una gran noticia dentro de la tormenta que se vive en el mundo por el coronavirus. Llegó desde Países Bajos, donde el jugador de Ajax Abdelhak Nouri despertó luego de estar en coma por tres años.

El futbolista de origen marroquí tuvo un paro cardíaco en pleno partido de pretemporada con el equipo neerlandés en 2017, y recién ahora está consciente.

"Está despierto, duerme, come, eructa, pero no se levanta de la cama. En los buenos tiempos, hay una forma de comunicación, por lo que mueve las cejas, aunque simplemente no puede soportarlo por mucho tiempo", dijo el hermano del jugador que ahora tiene 22 años.

Sobre el día a día de Nouri, quien está en su casa, agregó que "Appie sabe dónde está. Es bueno para él que esté en un ambiente familiar. Fingimos que no está enfermo. Hablamos con él y vemos fútbol. Nos dimos cuenta de que le gusta eso. A veces también es emocional, pero a menudo hay una sonrisa. Esto es bueno también para todos nosotros".

Los hinchas de Ajax le han mostrado afecto en estos años, apoyándolo siempre en medio de la recuperación.