La descarnada confesión de Juan Sebastián Verón: "Nunca debí ir al Chelsea. Ojalá me hubiera quedado más tiempo en el United"

Juan Sebastián Verón hizo una rica carrera como futbolista donde no sólo jugó en varios de los equipos más poderosos del mundo, también fue parte de la selección argentina y en su vuelta a Estudiantes de la Plata se dio el lujo de ganar la Copa Libertadores.

En una entrevista con la revista FourFourTwo, la Brujita repasó sus años de futbolista y se detuvo en algo que se arrepiente cuando le tocó competir en la Premier League de Inglaterra.

“Sentí que ir al Chelsea podía ser una buena oportunidad de jugar más a menudo, pero jamás debí haber ido ahí. Y no lo digo por el Chelsea, fue bueno tener a un equipo que quisiera firmarme, emocionado de que les pudiera aportar algo. Para hacer una inversión así, el club tiene que creer y confiar en ti”, afirmó.

Con los Blues estuvo en la temporada 2003-2004 y sólo pudo marcar un gol en apenas 14 partidos antes de partir al Inter de Milán, donde relanzó su carrera.

“Me resultó más difícil vivir en Londres que en Manchester porque soy de La Plata, que es una ciudad bastante pequeña. Ojalá me hubiera quedado más tiempo en el United, creo que podría haber hecho las cosas de otra manera”, explica Verón.

El ex mediocampista lamenta no haber jugado su mejor fútbol en el United. “En algunos momentos, no fui capaz de darle -a Ferguson- lo que esperaba de mí de una manera constante. Lo conseguí en algunos partidos, pero si quieres ser un gran jugador tienes que ser más estable, y en Old Trafford no lo fui”, cerró.