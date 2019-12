Josep Guardiola: Sergio Agüero es "irreemplazable" y sustituirlo será la tarea más difícil de mi carrera

El entrenador de Manchester City, Josep Guardiola, solo tuvo palabras de elogios para el delantero argentino Sergio Agüero, a quien considera como “irreemplazable”, a pesar de contar en sus filas con otro artillero, el brasileño Gabriel Jesús.

“Tenemos otro goleador increíble como es Gabriel Jesús y puede que cuando Sergio se vaya viniera otro. Pero él es irreemplazable”, señaló el español al hablar del jugador trasandino, que a sus 31 años ha marcado 244 goles vistiendo la camiseta ‘Ciudadana’.

Pero eso no fue todo, porque destacó la calidad humana del jugador. “Nunca he visto a una estrella tan grande ser tan humilde, ser un chico tan divertido. Es un placer trabajar con él y cómo acepta las decisiones que pueden darse, aunque no le gusten”.

Sobre una posible partida del jugador, el técnico declaró que “tarde o temprano es algo que llegará. Él decidirá cuándo”.

Recordemos que Manchester City marcha en la tercera posición con 38 puntos, una unidad abajo del Leicester y a 14 positivos del sólido líder de la Premier League, el Liverpool de Jürgen Klopp.