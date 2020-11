José Peseiro no se achica y avisa que buscan ser "más agresivos" en ataque contra Chile

Venezuela quiere dejar en el olvido el mal arranque en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 y busca su primer triunfo. Este martes, la vinotinto recibe a Chile obligada a ganar para no seguir hundiéndose en el fondo.

El equipo de José Peseiro solo a sumado derrotas en las tres primeras fechas y es uno de los colistas de la clasificación, algo que intentarán borrar contra la Roja.

Este lunes y en la previa del encuentro, el estratega del cuadro llanero habló con los medios y avisó al elenco que dirige Reinaldo Rueda que buscarán repetir el buen nivel mostrado ante Brasil en la jornada anterior.

José Peseiro quiere que Venezuela repita el buen nivel mostrando ante Brasil para vencer a la Roja. Foto: Getty Images

"Tenemos el objetivo de ganar. Sabemos y estamos entrenado lo que es necesario para conseguir esa victoria. Sabemos que tenemos que ser más ofensivos, plantear el equipo como lo hicimos con Brasil, más agresivos", lanzó de entrada el DT.

Venezuela no ha podido anotar en las eliminatorias y genera dudas en sus hinchas de cara al duelo con la Roja. Eso sí, Peseiro no lo ve de la misma forma. "Hicimos un gol, pero no lo quisieron dar. Vamos paso a paso, tenemos más tiempo de trabajo para estar con los jugadores. Queremos más ataque contra Chile".

Para el técnico el poco trabajo les ha pasado la cuenta, pero está confiado en dar la sorpresa. "Sé que con más tiempo atacaremos con más consistencia. Tenemos confianza para mañana, planteamos un partido sin perder el equilibrio defensivo, pero más ofensivo, más agresivo y más cerca de la portería para hacer goles y ganar".

Finalmente Peseiro recalcó lo que espera de sus dirigidos ante la Roja. "Contra Chile tenemos que ser más ofensivos, más agresivos. El trabajo, la confianza y el autoestima de cada uno nos dará esa posibilidad para vencerlos".