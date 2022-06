Hernán Galíndez sigue en el aire. El arquero quiere volver a toda costa a Ecuador y tiene una oferta del Aucas, pero Universidad de Chile quiere hacer valer su contrato y, si busca salir, espera que pague el final anticipado de su contrato. El futuro mundialista acudió al Sifup, pero desde ahí fueron claros: el Romántico Viajero no está incumpliendo ninguna norma y más que darle apoyo no pueden hacer. Mientras, Diego López, DT que recién llegó a la tienda azul, ha salido al frente como la única voz oficial al respecto pese a que sólo se ha cruzado con el meta un par de veces.

Ante esto, Johnny Herrera fue enfático. Manifestó que Azul Azul le está cargando una mochila que no le corresponde al entrenador y que eso puede traer consecuencias a futuro, tal como le pasó a él cuando era capitán del chuncho.

“Está solucionando problemas que no le compete (López). A mí me dijeron que andaba preocupado de todo en Universidad de Chile, no de los refuerzos, pero trataba de ayudar a la gente, que nos compraran champú, la operación del compañero y llevó a un desgaste inimaginable que terminó con mi salida del club. Pagué por cosas que jamás hubiese pensado”, comentó el Samurai en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Asimismo, resaltó que “en esta pasada, ¿qué tiene que ver López con Galíndez? Sí, es el entrenador, pero hay un gerente técnico que ahora es (Manuel) Mayo. Él tiene que salir a dar la cara, poner el pecho cuando hay disgustos, problemas con los jugadores, como escuchamos a Morón hoy, a Buljubasich. Si la gente de la U va a derivar todo en López lo va a desgastar y lo más probable es que se aburra y se vaya por salud mental, no puede estar en todo. La U tiene que cuidar a su entrenador”.

Galíndez tiene contrato hasta fin de año con Universidad de Chile y acusa que está harto de las amenazas por redes sociales tras el caso Byron Castillo. Su representante hasta dijo que “no podía ir ni al supermercado”. En el Centro Deportivo Azul, en tanto, se mantienen firmes: si se quiere ir, que pague por no cumplir lo que le queda de contrato.