El tema de Hernán Galíndez se está transformando en un problema grave para Universidad de Chile, que este viernes tratará el tema en una reunión de directorio, aunque antes recibirán a Rodrigo Abadie, el representante del portero ecuatoriano que busca la salida del jugador.

En conversación con el diario La Tercera, antes de subir al avión que lo llevó desde Buenos Aires hasta Santiago, el argentino confirmó los motivos de su viaje, que se debe al mal momento que está viviendo el portero y su familia.

“Estoy por salir a Chile para solucionar este tema. Es lo que me corresponde a mí y al club. Nadie tiene claro el tema porque es algo atípico, algo que nunca había sucedido. Acá no hay ofertas, no hay negocio, no hay nada. Si Hernán debe volver a Ecuador, lo hará por la mitad de lo que gana en Chile. Es un tema de vivir en paz, y eso no le pasa a la familia de Hernán hace tres meses. Fue con una tremenda ilusión a un club enorme y le está pasando esto. Es doloroso”, comentó Abadie.

En ese sentido, el representante pidió aclarar la situación del arquero, quien solo manifestó los problemas que está teniendo con su familia en Chile, pero que no ha solicitado poner fin al contrato.

“Hernán no pidió irse del club. Hernán transmitió al club su problema familiar que ya es reincidente en relación a las amenazas a la familia. Si insultan al jugador, no hay problema. Eso se puede debatir y todo. Ya cuando se meten con la familia... Acá hubo amenazas graves, pero graves. Eso se trasladó al club. Ahora esto ya es reincidente. No puede ir ni al supermercado, le dicen barbaridades en todos lados. Le dicen cosas a la familia, le escriben, hay catarata de insultos. Hay prueba de todo. Él transmitió que la familia se va de Chile y el problema familiar que tiene. No dijo que quería irse de Chile. Para Hernán es un honor atajar ahí. Tendría que estar disfrutando, pero si uno no disfruta, no está bueno. Y si la familia se va, está claro que disfrutará mucho menos”, precisa.

Por lo mismo el hombre que maneja su carrera piensa que hay que poner un punto final a esta situación, donde pide entender el momento que está pasando la familia de Galíndez.

"Hasta la U está perjudicada. Porque si con un fracaso que no tiene que ver con la U, Hernán, ni Ecuador, ni la familia de Hernán, la gente va a estar discriminando porque es ecuatoriano y porque Chile no fue al Mundial, estamos todos locos. No se justifica nada. Esto ya tocó un techo, están con miedo de lo que pasó la otra vez. Vivir así no es bueno. El jugador transmitió el problema familiar que tiene que es reincidente. No debe ser gracioso para la U que su arquero extranjero lo están maltratando por todos lados por un tema que no tiene nada que ver con la U tampoco. El jugador está preparado para el insulto, porque el jugador juega al fútbol hace 20 años y está acostumbrado a eso. Es mundialista, de Selección. Eso no molesta, pero cuando tocan a la familia, la familia es más vulnerable y no tolera ciertas cosas...listo”, enfatiza el representante.

El gran problema de una salida es que Universidad de Chile buscará ingresos para una venta, algo que el representante asegura que no existe, porque no tienen ofertas. Que lo de Aucas se da como una alternativa si consigue la libertad, de lo contrario buscarán otro mercado, aunque por ahora no hay nada.

“No te puedo dar una respuesta de lo que va a suceder porque es algo atípico. Sí me causa gracia que digan que hay una oferta. Si hubiese una oferta sería lindo, porque te diría cuánto dinero le toca a la U, de cuánto es el negocio. Pero acá no hay un negocio. Hace un mes le estoy comunicando al club que la familia se va, que no aguanta más, ahora está peor que nunca por lo que pasó. Pero si el jugador se tiene que quedar, se queda. Tiene contrato. Lo que voy a hacer yo es buscar un plan B para solucionar el problema. Y ahí apareció lo de Aucas. No es que exista una oferta, o un negocio. Lo que acá existe es que si la familia de Hernán se va y la U entiende la situación, y lo mejor es que Hernán se vaya, está la posibilidad de ir a Aucas. Ahora, que Aucas haga una oferta a la U de Chile, no, no, es imposible. Si es un negocio tendría que ser Arabia Saudita, México, la MLS. Lo llevaría a un mercado que haga un resarcimiento económico importante y como corresponde a la U. Y que ahí Hernán decida. Acá es todo al revés. Yo como representante estoy tratando de solucionar un tema que nunca me sucedió”, finaliza.