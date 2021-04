James Rodríguez suelta la papa: "Real Madrid no me dejó ir al Atlético Madrid, tenía todo listo con Diego Simeone"

Luego de regresar de su préstamo en el Bayern Munich, James Rodríguez sabía que no tendría espacio en el Real Madrid de Zinedine Zidane y por eso comenzó a buscar equipo.

En ese momento se rumoreó que uno de los grandes de España quería quedarse con el colombiano, algo que no quedó muy claro y que luego de un año, el propio jugador que hoy defiende la camiseta del Everton de Inglaterra, reconoce.

“El año pasado con el Real Madrid jugué muy poco la Champions. Cuando decidí salir del Bayern Múnich, ya tenía algo con otro club, algo que prácticamente ya estaba hecho, pero el club no me dejó salir", aseguró en conversación con Espn.

Consultado derechamente respecto a de qué club se trataba, James confiesa. “Sí, a Atlético de Madrid. Eso estaba casi hecho, pero el Real Madrid no me dejó salir. Hablé una vez con Diego Simeone, y me dijo que era un jugador super importante, que podía jugar con él, que había visto que trabajaba bien. Yo le dije que bueno, que estaba listo. Pasó todo y el Real Madrid no me dejó salir, quizás porque era el Atlético de Madrid, es algo que hay que preguntarle a Florentino Pérez; así que eso no lo sé”, destapó la olla.

James Rodríguez en el final, relata que “sabía que con Zidane no iba a jugar mucho, y prácticamente fue un año que no fue el mío. Y ahora que viene a Everton, quiero jugar, a demostrar que estoy intacto y creo que cuando he hecho las cosas bien, cuando he jugado bien, creo he estado a un nivel bueno”.

