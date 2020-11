Carlo Ancelotti y su fuerte revelación: "James Rodríguez estaba desesperado en el Real Madrid"

James Rodríguez aterrizó en el Everton a principios de septiembre de este año, mostrándose cómodo desde un principio y mostrando que quiere hacer grandes cosas en la Premier League.

El colombiano se volvió a poner bajo las órdenes de Carlo Ancelotti después de coincidir en los merengues y en Bayern Múnich. El entrenador italiano fue quien lo pidió para el cuadro merengue después del Mundial de Brasil 2014 y también solicito su préstamo en 2017 cuando dirigía a los bávaros.

En diálogo con el sitio oficial del Everton, el estratega contó detalles de cómo se dio el arribo de James a la escuadra Toffee, luego de vivir amargos momentos en España:

“Primero que todo, él quería encontrar un club donde pudiera jugar frecuentemente. Comparado con el Real Madrid, en donde no jugaba mucho y él quería un nuevo desafío, estaba desesperado por jugar y encontró un gran lugar”, relató Ancelotti.

La buena relación del estratega y el colombiano fue clave a la hora de darle confianza al jugador para fichar por el Everton: “él me conoce, yo lo conozco a él. El club tiene un gran proyecto y quiere demostrar, y creo que ha encontrado un buen lugar para demostrar sus cualidades".

Por último, Carletto destacó las cualidades de James Rodríguez, demostrando una vez más porqué lo ha pedido como refuerzo en en sus distintos equipos.

"Es un jugador muy talentoso. No pierde un pase, ni un control, no falla en los remates. Él no juega para complicarse, juega sencillo el fútbol”, finalizó Ancelotti.