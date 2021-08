Conmoción: el Chievo Verona, ex equipo de Pinilla, deja de existir tras grave crisis económica

Este domingo se hizo oficial la desaparición del Chievo Verona, club que tuvo históricas actuaciones en la Serie A y que incluso compitió en la Europa League en la temporada 2001-2002.

El equipo se preparaba para debutar en la cuarta división de Italia, donde militaba debido a sanciones administrativas tras una grave crisis económica.

Existía la esperanza de resucitar al equipo, pero los problemas no fueron resueltos. Incluso la leyenda del club, Sergio Pellissier, quien jugó en aquel equipo desde 2002 hasta 2019, intentó comprar el club, pero le faltó apoyo económico.

La Federación Italiana de Fútbol no permitió su inscripción y club presentó un recuerso, pero el Tribunal Administrativo Regional lo rechazó.

Pinares en su paso por Chievo Verona (archivo)

En su Instagram, Pellissier lamentó: "Lamentablemente, la historia de ese club que tanto me ha dado ha terminado hoy. Hoy es uno de los días más tristes de mi vida. Me esforcé mucho y tenía muchas esperanzas de poder reiniciar con otro club y continuar con esta fantástica historia, hubiera sido maravilloso. Pero desafortunadamente no lo logré".

Por el Chievo Verona pasaron seleccionados chilenos como Mauricio Pinilla, Felipe Seymour y César Pinares.

Pinilla comenzó su carrera en Europa en el Chievo Verona (archivo)