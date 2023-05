La Copa Libertadores tendrá un duelo de alto nivel entre dos equipos que saben lo que es conquistar este torneo. En la 3° fecha del Grupo B, Internacional de Porto Alegre de Charles Aránguiz enfrenta a Nacional de Uruguay.

¿Cuándo juega Inter de Porto Alegre vs Nacional?

El partido será este miércoles 3 de mayo a las 18:00 horas de Chile, en el Estadio Beira-Rio de Porto Alegre, Brasil.

¿En qué canal ver en vivo por TV la Copa Libertadores?

El partido será transmitido por la señal de Fox Sports 1, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

¿Quién transmite por streaming el partido?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en la app STAR+.

Aránguiz sigue a la espera

Inter ha tenido un buen inicio en el Brasileiraio, donde suman 7 puntos en tres presentaciones. En la Libertadores tampoco van mal, ya que están en el 2° lugar del Grupo B con 4 unidades. Ante Nacional es un duelo clave, donde en caso de conseguir un triunfo, podrían comenzar a pavimentar su camino a los octavos de final del torneo.

Charles Aránguiz arribó hace algunas semanas a Brasil, pero todavía no puede hacer su debut. El Príncipe arrastra problemas físicos desde Bayer Leverkusen, los cuales no le han permitido jugar de manera oficial desde octubre del 2022. De esta manera, no estará ante los uruguayos para seguir con su proceso de recuperación.

Nacional está en el 2° puesto de la liga uruguaya y en la Libertadores son líderes con 6 unidades. Tienen puntaje perfecto gracias a las victorias sobre Metropolitanos e Independiente de Medellín, pero ahora ante Inter de Porto Alegre en el Beira-Rio es una prueba de fuego para saber en qué nivel están.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Libertadores