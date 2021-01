Inter de Milán vs Juventus | Fecha, hora y canal para ver en vivo a Alexis y Vidal contra Cristiano Ronaldo

La Juventus está en racha y se mide con el Inter de Milan de Alexis Sánchez y de Arturo Vidal por la fecha 18 de la Serie A. Este es un duelo crucial para ambas escuadras en sus carreras por quedarse con el scudetto.

El Inter de Vidal y Alexis no viene bien. En Serie A han dejado ir varios puntos en las últimas fechas. Una derrota 2-1 contra la Sampdoria y un empate 2-2 con la Roma tiene a los Neroazzuros a tres puntos del AC Milan. Los Lombardos lograron un triunfo a mitad de semana contra la Fiorentina por Copa Italia, con gol de Vidal. Por lo que el Inter no llega con los ánimos bajos.

La Juve viene con todo. Los dirigidos por Andrea Pirlo ya encontraron el ritmo y tienen tres victorias al hilo de la mano del goleador de la Serie A, Cristiano Ronaldo. La Juventus necesita los puntos en estos partidos importantes, ya que un irregular inicio del torneo los tiene en la cuarta posición a siete puntos del puntero, por lo que tienen mucho terreno por escalara.

El Derbi de Italia aparece con ambos equipos con mucho por jugarse, pero este es un clásico con otro sabor para el Inter, ya que el Inter no gana este partido desde el 2016. Esos son siete partidos sin conocer las victorias contra la Juve.

Día y hora: ¿cuándo juegan Inter de Milán y Juventus por la Serie A?

El partido entre Inter de Milán y Juventus se jugará el día domingo 17 de enero a las 16:45 horas, hora chilena.

En el duelo por copa contra la Fiorentina, Alexis Sánchez recibió la falta que Arturo Vidal convirtió en gol. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Inter de Milán vs Juventus?

El encuentro será transmitido por ESPN 2 y Rai Italia. Revisa tu cableoperador aquí:

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?

La transmisión online estará disponible en ESPN Play.