Arturo Vidal pierde a un "rival" en Inter de Milán y Radja Nainggolan regresa a Cagliari

Cuando Arturo Vidal firmó en Inter de Milán, y se supo que el belga Radja Nainggolan iba a regresar al equipo lobardo, todos persaron que iban a armar una dupla letal en el mediocampo, sin embargo el entrenador Antonio Conte no quería eso.

Es más, el ex jugador de AS Roma jugó poco y nada en el primer semestre de la temporada 2020-2021, es por ello que se aburrió de no ser tenido en cuenta por su entrenador, tomó sus cosas y se fue.

El Ninja regresa a "casa", porque tras seis meses para el olvido en el elenco de los chilenos, regresa a Cagliari, donde estaba en calidad de préstamo antes de volver a Inter.

Nainggolan regresa a Cagliari - Getty

En la tienda donde militan Arturo Vidal y Alexis Sánchez apenas jugó 40 minutos por la Serie A, mientras que en la Champions sólo disputó tres minutos ante Real Madrid, es por ello que se marcha para tener mayor continuidad.

Nainggolan se va a Cerdeña, para volver a jugar por Cagliari, elenco que se encuentra en el lugar 14º del Calcio, con 14 unidades, y su lucha es por mantener la categoría.