La Copa del Mundo de Qatar 2022 lograda por Lionel Messi con Argentina dio pie a muchas locuras por parte de los hinchas más fanáticos, quienes desataron una ola de tatuajes para inmortalizar en su piel este verdadero hito para el fútbol.

Lamentablemente y como ya vimos en el pasado, muchos de esos tatuajes dejaron mucho que desear en su diseño. Sin embargo, ninguno se compara con la locura que hizo el colombiano Mike Jambs, influiencer en el país cafetero que no encontró nada mejor que tatuarse ‘Messi’ en la frente, ‘D10S’ en la mejilla derecha y tres estrellas en la mejilla izquierda.

Una locura de la que el bueno de Mike ya está arrepentido. Así lo dejó en claro en un posteo en sus redes sociales, donde afirmó que “no pensé decir esto tan pronto porque la verdad me sentí muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho y lo que había logrado, pero debo confesar que estoy arrepentido, estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje, de haber hecho eso. Me lo quiero borrar”.

“He sido objeto de burlas, de rechazos; he sido juzgado y hasta he recibido amenazas, todo por un video que grabé y subí a mis redes sociales, en el cual se plasma y se ve que cumplo un reto que había prometido con mis amigos, que consistía en que si perdía me tenía que tatuar ‘Messi’”, agregó.

En ese sentido, el colombiano detalló que “dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad, que no soy un ejemplo positivo para la humanidad, que no soy un ejemplo positivo para los niños y la juventud”.

“Necesito la ayuda de alguien que sepa cómo ordenar el tatuaje, cómo quitarlo. Necesito sí o sí borrar el tatuaje”, concluyó.

Mira el arrepentimiento de Mike Jambs: