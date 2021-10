El ex delantero paraguayo Hugo Brizuela conversa con Redgol y explica el porqué los hinchas de su país no quieren a Eduardo Berizzo, afirmando que se perdió la identidad guaraní de cerrarse defensivamente y ganar a través de una pelota parada.

Este domingo en San Carlos de Apoquindo se vive una verdadera final para la selección chilena porque enfrenta a Paraguay con la urgencia de sumar de una buena vez de a tres y soñar con alcanzar la lejana posición del repechaje.

En la previa de este fundamental encuentro para la Roja, Redgol conversa con el ex internacional paraguayo Hugo Brizuela, el que nos cuenta que Eduardo Berizzo sigue sin convencer.

"La verdad que Berizzo no ha convencido, no ha llenado a la gente con la expectativa que teníamos sobre él, la gente es mucho más exigente con su selección, el hincha es más crítico", asegura de entrada.

El ex Universidad Católica cuenta que lo que no se le perdona a Berizzo, es que intenta cambiar el ADN paraguayo, algo imperdonable según el ex goleador.

"Se ha perdido la identidad que teníamos antes cuando jugaba la selección, teníamos una identidad de que Paraguay se defendía bien y en una pelota parada o un tiro libre te podíamos marcar un gol, sabíamos a lo que jugábamos", explica.

Agregando que "hemos perdido eso y es lo que se le critica a Berizzo".

Respecto al partido que se juega esta noche entre las selecciones de Chile y Paraguay, Brizuela cree que "para la selección de Chile es vital, necesita el triunfo, porque así como perdió ante Perú y también su localía la debe hacer valer, pero últimamente Paraguay ha sacado buenos resulados en Chile, aunque eso no te da la seguridad de que puedan ganar el partido, así que será un partido difícil".

