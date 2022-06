Marcelo Díaz no la pasaba nada de bien el último tiempo en su paso por el Club Libertad de Paraguay, pero pese a eso logró salir adelante y en las últimas jornadas fue pieza importante para que su equipo se coronara campeón del torneo de Apertura, una situación que destacó Hugo Brizuela.

El mediocampista chileno de 35 años no gozaba de muchos minutos hace un tiempo en el elenco dirigido por Daniel Garnero pero poco a poco fue sumando, y en el penúltimo partido del torneo, ante Cerro Porteño, fue titular los 90 minutos y fue pieza clave. Algo que aplaudió Brizuela.

Y es que el exdelantero paraguayo conversó con RedGol al respecto de la situación de "Carepato" y reconoció que a pesar de no haber jugado mucho en un comienzo, su brillante aparición final fue suficiente para destacarlo. Además, se refirió a un posible retorno a Universidad de Chile.

Sobre lo mostrado por el formado en la U para ser campeón en el fútbol guaraní, el exatacante de Universidad Católica, O'Higgins, Audax Italiano y Unión Española entre 1990 y 2005 resaltó que el experimentado volante campeón de América con la selección chilena en 2015 y 2016 “tuvo su momento".

"No jugó mucho y no tuvo mucha continuidad, pero las veces que jugó lo hizo bien. No es que jugó todos los partidos solamente por problemas físicos, que por ahí le impiden jugarlos todos, pero cuando le tocó jugar lo hizo muy bien así que fue un aporte muy importante para Libertad”, explicó.

Tras eso, Brizuela fue consultado sobre lo importante que fue Díaz en los últimos partidos, sobre todo ante Cerro Porteño, y volvió a elogiarlo. “Cerro Porteño venía de atrás, ganaba su partido y quedaba a un punto, todavía falta una fecha por jugar y Cerro venía con todo, pero Libertad pudo sacar provecho y manejó muy bien el partido", indicó.

"Marcelo estuvo muy bien en estas últimas fechas y anoche (sábado 25) también jugó muy bien. Es un jugador experimentado que conoce muy bien lo que es el mediocampo, sabe jugar, y le viene muy bien a Libertad porque las veces que le tocó jugar lo hizo muy bien y no lo voy a descubrir yo”, complementó al respecto.

Finalmente, Brizuela anticipa un posible regreso de Chelo Díaz al Romántico Viajero cuando cumpla su contrato. “Que bueno por él, seguramente también es en agradecimiento a la gente de Libertad. Acá en el fútbol paraguayo por ahí tuvo algunas lesiones que seguramente le impidieron jugar lo que él quería jugar, que era todos los partidos, y seguramente quiere respetar su contrato para poder volver a la Universidad de Chile”.

Finalmente, Hugo Brizuela se refirió al anuncio que realizó su polémico compatriota José Luis Chilavert, quien avisó que será candidato a la presidencia de Paraguay, algo que el exdelantero cruzado no ve con malos ojos.

“No sé, ojalá que pueda ser. Ojalá, como es él, que pueda llegar y hacer un cambio total, porque mi país está muy complicado a nivel político, estamos muy mal. Entonces ojalá que pueda llegar un excompañero mío y con esa dureza de su forma cuando jugaba ojalá que pueda implementarlo en la política”, concluyó.