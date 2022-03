Los Papayeros todavía no suman triunfos y son los colistas del torneo.

Huachipato vs La Serena | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la 7° fecha del Campeonato Nacional

La 7° fecha del Campeonato Nacional trae consigo un duelo de dos equipos necesitados puntos, con el encuentro entre Huachipato y Deportes La Serena en el Estadio CAP.

Los Papayeros no han tenido un buen inicio en el torneo, debido a que en seis presentaciones aún no pueden conseguir una victoria, con tres empates y tres derrotas. La situación no es buena e incluso un grupo de encapuchados ingresó a la práctica de los dirigidos por Ivo Basay y encaró a los futbolistas, hecho que fue condenado desde el club.

En su última presentación, La Serena perdió en condición de local por 3-2 ante Cobresal, resultado que los dejó como exclusivos colistas del Campeonato Nacional con solo 3 puntos. Hay preocupación en La Portada por la situación deportiva que atraviesa el club.

Huachipato si bien está un poco mejor que los Papayeros, también necesitan un triunfo. Los Acereros han caído en sus recientes dos presentaciones, siendo la última frente a Unión La Calera. Se encuentran en el 11° lugar con 7 puntos. El partido ante La Serena además marcará el encuentro entre Mario Salas e Ivo Basay, dos entrenadores que en su época de futbolistas fueron compañeros en Colo Colo.

Día y Hora: ¿Cuándo juegan Huachipato vs La Serena?

Huachipato vs La Serena esta programado para el día domingo 20 de marzo a las 12:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Huachipato vs La Serena?

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Huachipato vs La Serena?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Estadio TNT Sports.