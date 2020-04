Histórico Xeneize clama por Gary Medel: "Tiene una personalidad tremenda, es un jugador hecho para Boca"

Gary Medel entre 2009 y 2010 pasó por Boca Juniors, y pese a no ganar ningún título en el club, dejó su huella, es por ello que en Argentina piden a gritos su retorno.

Jorge Ribolzi, quien fue entrenador del elenco de la Ribera, exigió el regreso del Pitbull, quien se encuentra jugando en Bologna de Italia.

"Me gustaría que vuelva Medel a Boca. Con Coco Basile lo fuimos a buscar después de que lo vimos jugar en la selección de Chile y no nos equivocamos", señaló el ex jugador Oro y Cielo.