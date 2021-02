Gremio vs Palmeiras | Ver EN VIVO por TV y ONLINE a César Pinares contra Benjamín Kuscevic por la ida de la final de Copa de Brasil

Duelo de chilenos en Brasil y que tendrá un atractivo partido por la final ida de la Copa do Brasil 2020/21, que enfrentará a Gremio contra Palmeiras en el Arena do Gremio en este primer encuentro.

El local, donde actúa el volante chileno César Pinares, buscará lograr un buen resultado en casa para definir todo en la vuelta. La temporada del equipo del ex Universidad Católica no fue perfecta, pero se quedaron con el sexto lugar del Brasileirao. Final pareja, ya que su rival obtuvo solo un punto menos en la tabla.

Claro que para el Verdado el favoritismo se inclina hacía ellos luego de quedarse con la Copa Libertadores 2020. El elenco del tambíen excruzado Benjamín Kuscevic se quedó con el torneo de clubes más importante del continente y se tienen confianza para esta definición que definirán de locales en el Allianz Parque.

¿Cómo llegan los equipos? mientras el elenco de Porto Alegre eliminó en semis a Sao Paulo, Palmeiras llegó hasta esta instancia tras imponerse sobre América.

Final que asegura que un chileno se llevará la copa, aunque queda por resolver si ambos podrán ser titulares en sus equipos, esto porque no son indescutidos luego de llegar en el último semestre provenientes de la UC.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Gremio vs Palmeiras por la ida de la final de la Copa de Brasil?

Gremio vs Palmeiras juegan este domingo 28 de febrero a las 16:00 horas de Chile.

Benjamín Kuscevic podría conseguir un nuevo título en Brasil. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Gremio vs Palmeiras?

El partido será transmitido por Gol TV y Globo Internacional, en los siguientes canales según tu cableoperador:

GOL TV

VTR: 163 (SD) - 845 (HD)

DTV: **NO DISPONIBLE**

ENTEL: **NO DISPONIBLE*

CLARO: 196 (SD)

GTD/TELSUR: 88 (SD) - 849 (HD)

MOVISTAR: 478 (SD) - 894 (HD)

TU VES: 600 (SD)

Globo Internacional

VTR: 565

DIRECTV: 776

ENTEL: **NO DISPOINIBLE**

CLARO: **NO DISPOINIBLE**

GTD/TELSUR: 121

MOVISTAR: **NO DISPOINIBLE**

TU VES: **NO DISPOINIBLE**

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Gremio vs Palmeiras?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en GolTV Play y Globo Play.