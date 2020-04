Gennaro Gattuso, una fiera en la cancha y un dulce en casa: "No fui a Boca porque mi mujer no me dejó, ella manda"

Uno de los volante de corte más rudo del último tiempo es el italiano Gennaro Gattuso, una fiera en el mediocampo de AC Milan en los '90 y 2000.

Pero siempre hay alguien que doma a las bestias y en el caso del ahora DT de Napoli es su mujer, quien es la que manda en la casa, según el propio ex jugador.

Pasa que Gattuso siempre mostró su admiración por Boca Juniors, club en el que pudo fichar, pero simplemente no le dieron permiso.

"No es un secreto que siempre admiré a Boca. Tuve la suerte de jugar una Intercontinental contra Boca y jugué un amistoso en la Audi Cup, en Alemania. En el 2012 estuve cerca de ir a Boca. Pero la mujer manda en casa, no me dejó ir. Mis chicos eran muy pequeños y no era la situación familiar para ir", dijo el italiano a FOX Sports.

"En ese año estaba con algunos problemas en la vista, y yo quería ir a jugar a Boca con fuerza. Ahí hay que ir con huevos. Ir en ese momento no era el mejor. Yo quería ir al 100 por 100 y para ir así, preferí no ir", agregó.

Años después otro italiano cumplió su sueño y llegó a Boca, Daniele de Rossi, quien finalmente se retiró tras un corto periplo en el club.